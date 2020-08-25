抗疫基金金融科技人才計劃資助業界開新職位　已批出110份申請

創新及科技局副局長鍾偉強表示，政府防疫抗疫基金下所成立的「抗疫基金金融科技人才計劃」（FAST）為從事金融科技的香港企業提供資助開設新職位，名額1,000個，7月至今已收到400份申請，已批出110份。

鍾出席第六屆互聯網金融論壇時表示，目前香港有超過600間金融科技公司及初創企業，而近年社會對金融科技接受程度大幅提升，政府會在今年稍後公布香港智慧城市藍圖2.0，未來會進行金融科技調研，創科局亦會聯同數碼港在灣仔設立金融科技活動空間，可作為業務配對的地點，料明年啟用。

他亦指出政府今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》，進一步推動智慧城市發展，並在未來一年繼續加強現有工作及推出新的金融科技措施。當中包括研究「智方便」平台及「轉數快」等科技基建在金融服務的應用，例如透過「智方便」平台作為電子化「認識你的客戶」（e-KYC）的平台。

第六屆互聯網金融論壇邀請多位來自不同互聯網金融機構代表，享在互聯網金融發展最新趨勢。﹙資料圖片﹚

另外，互聯網專業協會會長冼漢廸表示，互聯網金融近年來發展迅速，網上銀行與各種電子支付在市民日常生活中變得更加普遍，加上大灣區為香港互聯網金融科技的創新產品帶來一個超過7200萬人口的龐大市場，若能加大在大灣區的市場份額，對强化香港作爲亞洲國際金融中心的地位有積極作用。

全國人大代表兼華人大數據學會執行主席洪爲民則稱，粵港澳大灣區在數字經濟中表現優秀，GDP 佔比全國領先，數字灣區在移動支付、區塊鏈、大數據、人工智能、數字貨幣應用場景有不少機遇，要促進灣區的商流、資金流、信息流，未來的灣區互聯網金融，可從跨境金融數據標準、數據協定、跨境合作平台、跨境金融政策、跨境金融整合等方向發展。