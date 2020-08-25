【螞蟻上市】李嘉誠長和系、董建華家族2年前已成螞蟻股東

螞蟻集團今日正式遞交上市申請，分別在A股科創板及港交所提交上市文件。其中在A1表格中，披露了2018年C輪融資中不同股東的持股，竟發現有「超人」李嘉誠及前特首董建華其家族蹤影！

根據A1表格顯示，長和（0001）及長實（1113）分別透過子公司Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.及Active Noble Limited，入股螞蟻集團，各自擁有891.2萬股。事實上，長和與阿里系早有合作，在2017年聯手在港推出「支付寶HK」，並成功在香港發展移動支付市場。故此，長和及長實在2018年有份參與螞蟻境外股權融資實不意外！

董建華家族持有的私人投資公司Domenick Limited，在螞蟻集團2018年C輪融資中有份參與。（資料圖片）

至於另一知名股東則是全國政協副主席、前行政長官董建華的家族，同樣在2018年境外股權融資有份參與。資料顯示，私人投資公司Domenick Limited當年入股螞蟻並持有178萬股，公司最終實益擁有人為董建華的長女董立筠、長子董立均，及幼子董立新。

根據阿里的年報，董建華自2014年9月開始擔任阿里巴巴集團董事。投資者可能記得，去年阿里巴巴在港上市時，董建華已有出席上市儀式，當時市場更笑言「馬雲沒有來，但董建華來了」。

當螞蟻集團在港上市後，C類股份將獲贖回，境外上市前投資者可獲發行相同數目的H股。