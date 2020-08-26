納指標普再創新高　科技股紛紛報捷

美股周二（25日）收盤漲跌不一，納指與標普指數再創歷史最高盤中與收盤紀錄。市場聚焦中美貿易談判。

道指跌60.02點，報28248.44點；納指漲86.75點，報11466.47點；標普500指數漲12.34點，報3443.62點。盤中，納指最高上漲至11468.26點，標普500指數最高上漲至3444.21點，均刷新了歷史最高盤中紀錄。

科技龍頭除了蘋果外普遍上漲。具體而言，蘋果結束五連升，跌0.82%、亞馬遜漲1.18%，谷歌漲1.26%、微軟漲1.3%、高通漲0.03%、英特爾漲0.59%、AMD漲3.94%、特斯拉漲0.45%。

分析認為，不斷創新高的美股有暴跌風險。（路透社）

公司又指出，建議分拆受包括泰國證交會授出全球發售批准﹑泰交所批准﹑市況及其他因泰所限，不保證建議分拆將進行，及如進行亦不能保證於何時進行。

熱門中概股走出普漲行情。阿里巴巴漲3.62%、京東漲3.66%、網易漲4.32%、蔚來汽車漲19.17%、貝殼漲11.16%，均創歷史新高。其餘熱門股中，嗶哩嗶哩漲1.91%、被成功納入納斯達克100指數的拼多多漲4.91%、百度漲2.29%、有道漲0.79%、鬥魚漲1.47%、富途漲1.10%。

數據方面，當地政府公布，7月新建住宅銷售竄升至近14年來最高水準，因抵押貸款利率降至低位，幫助推動了市郊建築開工活動。新建住宅折合年率銷量按月增長13.9%，達到90.1萬套。《彭博》調查經濟學家預估中值為79萬套。售價中值按年上漲7.2%，至330,600美元。

消息面上，中美貿易緊張關係趨緩。據新華社報道，北京時間8月25日上午，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。