穆迪：上調今年中國GDP增長預測至1.9%

穆迪發布最新報告，指中國第二季實際經濟反彈較預期強勁，將今年內地本地生產總值（GDP）增長預測上調0.9個百分點至1.9%。惟相關修訂並未反映其對內地經濟展望的整體評估有實質變化，維持對明年GDP增​​長預測在7%左右。

報告稱，中國的財政刺激措施，帶動第二季經濟反彈，並反映在工業生產和固定資產投資的強勁增長。另外，公共部門的基礎設施和房地產支出推動總投資。同時，與新冠疫情相關的醫療用品和電子產品需求增加，亦帶動出口。

穆迪指，零售銷售連續7個月錄得按年收縮，內地家庭消費和私營部門投資的複甦仍處於一個疲弱的情況。（資料圖片）

連續7個月內地零售銷售收縮

惟穆迪指出，零售銷售連續7個月錄得按年收縮，內地家庭消費和私營部門投資復甦仍處於一個疲弱的情況。反映內地疫情雖然貌似受控，但消費信心仍低迷，對服務需求有機會進一步減弱。家庭需求恢復正常的速度將取決於可支配收入的改善情況。

穆迪指出，零售銷售連續7個月錄得按年收縮，內地家庭消費和私營部門投資的複甦仍處於一個疲弱的情況。（資料圖片）

分析：下半年官方宏觀政策支持屬需要

穆迪預期，隨着民眾復工，或可提高支配收入，增強消費需求。雖然預期中國實際經濟活動將逐步改善。經濟增長速度或因外部需求障礙，及政府對經濟的支持減弱而受限制。而增長速度亦取決於當其他因素減弱時，家庭消費可推動的程度能有多少。

受惠於內地疫情防控形勢向好，復工復產持續、供需明顯改善，中國第二季GDP按年增速超過預期升至3.2%。普遍分析認為，下半年，中國官方在宏觀政策的支持仍屬必要，特別是積極的財政政策要加快落地。