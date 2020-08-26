7月本港出口貨值按年跌3%　出口前景料受中美關係及經濟疫弱影響

政府公布7月出入口數據，出口及入口貨值分別按年下跌3%及3.4%。

7月本港整體出口貨值為3,285億元，按年跌3%；進口貨值為3,583億元，按年跌3.4%，有形貿易充逆差298億元。

今年首7個月整體出口值為按年跌6.3%，商品進口貨值下跌8.5%，有形貿易逆差為2,053億元。

政府指出今年7月，輸往亞洲整體出口貨值上升0.6%，其中輸往內地出口貨值增加5.2%﹑輸往越南貨值增加4.4%。至於輸往菲律賓貨值跌21.3%﹑印度跌20.5%，輸往美國及英國出口貨值跌20.2%及19.9%。

政府又指出，7月來自美國﹑日本及內地的入口貨值，分別按年跌22.4%﹑18.3%及8.1%，來自馬來西亞及新加坡進口貨值分別增加21.1%及13.8%。

政府發言人表示，七月份商品出口仍然疲弱，以貨值計按年下跌3%。由於外部需求疲軟，輸往美國、歐盟和許多其他主要亞洲市場的出口按年進一步下跌。同時，輸往內地的出口隨着當地經濟穩健復蘇續見溫和增長。

展望未來，在有效的疫苗或療法被廣泛應用前，2019冠狀病毒病的威脅將仍然存在。環球經濟疲弱以及中美關係緊張會繼續困擾香港商品出口的短期前景。政府會密切留意相關發展。