眾安在綫中期純利飆4倍　ZA Bank吸收存款24億港元

眾安在綫（6060）公布截至今年6月底止的業績，今年上半年歸屬於母公司股東淨利潤4.9億元人民幣，按年飆近4.19倍，主要歸因於承保虧損收窄帶來的保險板塊淨利潤大幅提升。不派息。旗下子公司、香港首間正式開業的虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）截至今年6月30日，已實現吸收存款逾24億港元。

眾安在綫今年上半年實現總保費67.665億元（人民幣．下同），按年增長14.7%；承保虧損收窄至2.632億元，按年減少46.5%。綜合成本率為103.5%，按年跌4.8個百分點。總投資收益率3.6%，按年跌0.4個百分點。總投資收益為7.858億元，按年增3.68%。

各版塊表現方面，保險板塊承保虧損收窄，以及穩健的投資收益表現，上半年已賺保費淨額按年增長25.8%。科技板塊受到疫情影響項目驗收確認時間點延後，上半年科技板塊其他收入為人民幣1.404億元，按年增長34.2%；同時科技分部淨虧損1.067億元，按年減虧5,580萬元。

期內眾安銀行淨虧損1.11億元人民幣

銀行板塊方面，期內眾安銀行收入有1,901.6萬元，至於淨虧損則有1.114億元，按年擴大48.7%。眾安在綫指，眾安銀行現處於經營早期，淨虧損主要源於業務及管理費的支出。

眾安銀行及眾安人壽分別今年3月及5月開業。（黃寶瑩攝／資料圖片）

其他板塊方面，期內總保費30.9萬元，已賺保費淨額28.1萬元，其他收入3,250萬元，淨虧損5,496.5萬元，按年擴大7.26%，淨虧損主要源於處於經營早期的眾安人壽在業務及管理費的支出。