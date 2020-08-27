Bowtie推團體醫療保障　投保者以20人以內中小企居多

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）推出團體醫療保險計劃，提供入門、成長、企業等3種級別計劃選擇，當中入門級別計劃，每人每月保費10港元，3人或以上即可投保。成長級別每人每月保費98元。除住院及手術保障外，員工可無限次以會員尊享價使用網絡門診及牙科服務，部分計劃級別更包括每年一次身體檢查及身故賠償。

入門級別每人每月保費10元，提供BowtieGo醫療網絡的門診保障，普通科、中醫自付額（參考）分別低至50元、145元一次，牙科保障自付額（參考）低至195元一次。

成長級別、企業級別每人每月保費分別為98元、198元，既有門診及牙科保障，更提供住院及日間手術保障，總基本保障額分別為每年2萬元、5萬元，另設每保單年度一次身體檢查保障。

投保團體醫療保障頁面，當中要求投保人提供公司及聯絡人資料、商業登記證。（Bowtie提供）

疫情下近月生意按月增三成

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，香港現有近34萬間中小企，而據政府統計處的資料，全港約四成僱員未有團體醫療保障，造成嚴重保障缺口，Bowtie作為中小企，亦未見市場有保險計劃為中小企度身設計，傳統團體保險計劃多為大企業而設、保費高昂，且投保程序繁複，今次推團體保障，冀專注幫助介乎3至30人的初創、中小企。他表示，計劃上月推出以來，投保的公司大部分少於20人，七成投保者此前未買過團體醫療保險。索償過程方面，正常情況下文件齊備，3至5日便可收款。

顏又透露，疫情下，Bowtie網站瀏覽量增加，上月瀏覽量達200萬次，而近月整體生意按月增長三成。