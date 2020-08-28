南方東英恒生科技指數ETF﹙3033﹚今上市　推手親自拆解投資要點

南方東英今日推出全球首隻恒生科技指數ETF—南方東英恒生科技指數 ETF（3033），上市起始價格約7.5元，每手交易為200股，入場費約1,000至1,500元，管理費每年0.99％。「ATMX」已經是香港散戶的熱捧股份，為何投資者不「押注」四大天王，要買入科指ETF呢？

恒生科技指數在今年7月正式推出，一個月後市場便有首隻追蹤科技指數的ETF上市。科技指數由7月27日推出至今，指數由當日的6774點，累升7.4%至本周三的7275點。重磅成份股美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）均在8月份連環破頂。那麼買入科指ETF豈不是高追新經濟股？

南方東英銷售及產品策略部董事王卓峯稱，科指ETF是長遠投資的工具，建議散戶用作「月供」。（資料圖片）

「幾時都可以買第一注」

南方東英銷售及產品策略部董事王卓峯直言，「第一注係Anytime」，納指便是好例子，假如指數的勢頭好，市場根本沒有時間等待板塊回調，容易錯過不少買入時機。他強調，科指ETF是長遠投資的工具，建議散戶用作「月供」，在不同時期分注買入平衡風險。

另外，他認為新經濟股的價值，並非在於目前的估值，而是該公司背後的數據及科技，故不少新經濟公司都是潛力無限。當然，王卓峯認為對個股有信心的話，可直接買入個股，但他認為始終投資者未必每次眼光準，故此除了個股之外亦可以配置ETF，更加能夠平衡風險。

王卓峯建議，如果不諳個股的散戶，更應該買入ETF，跟隨指數編制分散投資科技股，更能夠分散風險。

科技指數編制上有IPO快速納入機制，而科技指數ETF亦按照指數編制，被動追蹤「換馬」。（資料圖片）

IPO快速納入機制 ETF更貼近市場動態

提到分散風險，盈富基金正正是追蹤恒生指數，後者也陸續加入新經濟股，同樣有分散風險的作用，那麼科技指數ETF除了追蹤科技指數之外，又有甚麼吸引之處？

王卓峯指，雖然坊間有不同ETF均有新經濟元素，都有科技股的持倉，但科技指數的特點在於指數編制上有IPO快速納入機制。當一些科技巨頭赴港上市，若果其市值已經達到科技指數成份股的首十位，便可以在上市後第10個交易日的收市後獲納入指數。相比恒指季檢3個月一次調倉，科技指數「換馬」安排更能夠捉緊市場動態。

另外，與盈富基金一樣，科技指數ETF都有股息分派，不過王卓峯指出，一般科技股都沒有派息，或者分派較少，而且投資科技股的人多數不是著重派息，而是企業盈利增長。他又指，即使一些舊經濟股有可觀的分派，但投資者隨時「賺息蝕價」。

王卓峯表示，市場上即將有各種科技指數ETF推出，建議投資者比較市值、流動性，以及買賣差價。（資料圖片）

貨比三家 視乎三大因素

未來業界有不同對手推出同類產品，散戶又應該如何選擇？王卓峯稱，即使是同類型的ETF，同樣追蹤科技指數，但投資者要留意哪一款產品市值較大、流動性高，以及買賣差價較少。

雖然產品章程列出年度追蹤誤差為2%，但王卓峯解釋指只是默認值，日後隨著資產規模擴大，費用比率會下降，而3033現時估計的費用比率約1.38%。他舉例指，旗下南方富時中國A50 ETF（2822）產品章程也列明追蹤誤差限制為2%，而實際則只有約1.28%。