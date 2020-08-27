【HKTVmall】香港電視半年賺過億　三大原因令開業5年首轉虧為盈

市民網購需求上升，經營HKTVmall的香港電視（1137）成疫情受惠股，上半年成功扭虧為盈，錄得純利1.09億元（包括政府補貼1,630萬元），而去年同期為虧損1.55億元。

香港電視指，有三大原因令集團扭虧為盈，一是期內收入為13.4億元，按年急升114.2%；二是毛利率及混合佣金率錄24.8%，去年同期為21.2%；三是配送成本佔GMV由去年的15.9%下降至11.4%。

公司指，這是HKTVmall正式開業五年以來，首次轉虧為盈；亦是全球網購營運商當中，能在短短五年賺取盈利的少數營運商之一。

期內經調整除息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為1.75億元，去年同期則錄LIBTDA1.32億元。

上半年訂單總商品交易額為27.46億元，按年增加113.6%；每日訂單量由去年6月的1.5萬張，增至今年6月的2.98萬張。在今年7月時，日均訂單量為3.63萬張，訂單總商品交易額為6.2億元。

下半年四大計劃

業績亦提到，HKTVmall下半年將有四大計劃，一是建立數據共享庫「Open Data Bank」，開放予大學、研究機構、數碼廣告公司、銀行等；二是增設外賣功能，用好龐大的用戶，目標於9至10月推出時有3,000家餐廳加盟；三是推出電子錢包；四是開放HKTVmall登陸頁面，容許商戶及其他內容供應商例如關鍵意見領袖（KeyOpinion–6–Leader）等，於HKTVmall介面上建立及管理其專屬頁面。