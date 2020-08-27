通訊局批TVB股權重組　工程師徐敬正式接手「殼王」股權

通訊事務管理局宣布，批准無綫母公司電視廣播（0511，TVB），就控股股東及Young Lion Holdings Limited（YLH）的股份轉讓，提出的股權結構變動申請。徐敬將成為YLH持有無綫22.1%的具表決權股份的最終表決控權人！

TVB亦發布自願公告，YLH股東之間之股權重組已獲通訊事務管理局批准，並已於今日完成。因此，陳國強不再擁有任何YLH與公司之股份權益。

通訊局指，YLH原透過其全資附屬公司間接持有無綫26%的具表決權股份，通過有關交易，YLH的現有股東將部分股份轉讓予徐敬控制的公司Ever Port Limited。

通訊局信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》及相關規管要求。（資料圖片）

同時，通訊局亦批准台灣商人王雪紅間接持股的Profit Global Investment Limited（PGIL）及相關人士的申請，准許該等人士以「受限制表決控權人」的身份持有無綫3.9%的具表決權股份，作為無綫股權結構變動的其中部分。

有關交易於今日完成，YLH持有無綫的具表決權股份由26%減至22.1%，而PGIL及相關人士則悉售持有的YLH股份，以換取無綫3.9%的具表決權股份。YLH仍然是無綫的主要股東，而徐敬則成為YLH持有無綫22.1%的具表決權股份的最終表決控權人。

通訊局信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第562章）及其本地免費電視節目服務牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

徐敬曾透露自己曾接受工程師教育，有數十年在大公司擔任管理層的經驗。有報道指，徐敬活躍於香港物業市場，曾因投資物業賺大錢。