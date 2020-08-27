新冠肺炎｜雅各臣科研與復星醫藥訂意向書　擬於港澳售在研疫苗

雅各臣科研製藥（2633）宣布，與復星醫藥（2198）及其子公司復星實業訂立意向書，將在香港及澳門銷售1,000萬劑針對2019冠狀病毒病的BioNTech BNT162在研疫苗。

公司表示，疫苗是由德國生物技術公司BioNTech SE（美：BNTX）的mRNA技術平台開發，用於預防2019冠狀病毒病感染，已進展至臨床研究三期。mRNA平台目前開發4款在研疫苗，其中2款（即BNT162b1及BNT162b2）已取得美國食品藥品監督管理局的快速通道認證。疫苗接種要求參與者在三角肌接受兩劑0.5毫升的BNT162b1或BNT162b2，前後相隔21日注射。

根據BioNTech SE發佈的公開資料，於美國的一期研究中，注射第二劑30微克BNT162b2後，於較年輕成年人（18至55歲）中引起的SARS-CoV-2中和幾何平均滴度，是一組38例SARS-CoV-2康復者血清幾何平均滴度的2.8至3.8倍；而該在研疫苗於較年長成年人（65至85歲）中引起的SARS-CoV-2中和幾何平均滴度，是同一組康復者血清中和幾何平滴度的1.1至1.6倍，突顯其對2個成人組別均有強免疫原性。在所有人群中，BNT162b2的 使用耐受性良好，少於20%參與者出現輕微至中度發燒。

BNT162b2在研疫苗7月起對多達3萬名參與者作關鍵第二╱三階段全球研究，其迄今已招募逾1.1萬名參與者，包括於疫情大規模傳播的地區。