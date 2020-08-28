中國西部或成世界IT工廠　全球70％的iPad產自成都

梳理重慶、四川、陝西、雲南和貴州等中國西部省份經濟數據後發現一個現象，電子信息產業成為這些地區經濟增長的主要動力源，而且成都、重慶等城市也越來越朝著「世界IT工廠」的趨勢在發展。

《第一財經》周四（27日）報道，以2019年為例，重慶、四川、江蘇和廣東微型計算機設備產量排名全國前四，佔中國微型計算機設備產量的76.18%。重慶、四川、江蘇和廣東產量分別為7614.3萬台、6584.2萬台、6032.3萬台和5784.7萬台，佔比分別為22.29%、19.27%、17.66%和16.93%。

蘋果公司的很多產品在中國市場代工。圖為2020年7月17日，北京三里屯蘋果粉絲們在新旗艦店開門時歡呼雀躍。（AP）

在手機產量上，重慶和四川也位列中國前四位。中商產業研究院數據庫數據顯示，2020年1月至7月，中國手機產量前十省份分別是廣東省、河南省、重慶市、四川省、北京市、上海市、江蘇省、湖南省、江西省、浙江省。

不僅如此，成渝地區（指四川成都和重慶及之間的地區）電子製造業還具有了世界影響力。目前，全球每3枱筆記本電腦、每10部手機，就有一個來自重慶；全球70%的iPad和近20%的筆記本電腦產自成都。《成都日報》報道稱，成渝地區電子資訊產業規模目前達到全球規模的1/3。