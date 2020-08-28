傳日本首相安倍晉三因健康問題辭任　日股挫326點｜持續更新

美國聯儲局迎歷史性的政策變化，容許通脹率在一段時間內高於2%，並將達致全面就業作為首要工作。消息帶動長期債息上升，利好金融股，推高道指升160點，收報28492點。納指報11625點，跌39點。標指報3484點，升5點，連續5日創收市新高。

【15:41】內地股市高收 上證重上3400點

內地股市高收，上證收市報3403點，升53點或1.6%，深成收市報13851點，升316點或2.3%，滬深300收市報4844點，升112點或2.4%，創業板上市報2757點，升68點或2.6%。

【15:19】蒙牛升11.6%

蒙牛﹙2319﹚升11.6%，報39.6元，成交額9.75億元。

恒指現升332點，現報25614點。

【14:38】亞太股市低收

亞太區股市低收，日股收市報22882點，跌326點或1.4%，澳洲ASX 200指數收市報6073點，跌52點或0.9%，台灣加權指數收市報12728點，跌68點或0.5%，南韓KOSPI指數收市報2353點，升9點或0.4%。

【13:25】日股曾大挫逾600點

據日本傳媒報道，日本首相安倍晉三疑因身體健康問題辭職。消息傳出後，日股曾大跌610點，低見22598點，其後跌幅收窄，最新報23016點，跌192點；日圓則受避險情緒帶動而上揚，美元兌日圓曾低見106.11，最新報106.33，每百日圓兌港元曾升穿7.3，最新報7.2881。

【12:30】恒指半日升218點

恒指中午收市報25500點，升218點；國指升10227點，升25點，成交額為819.7億元。

市場焦點之一，為今日掛牌的南方恒指科技ETF（3033），其上市價為7.5元，曾高見20元，中午收市報7.8元，成交額為20.4億元。

科技股續友投資者追捧，小米（1810）創新高，中午收市報23.35元，升9.4%，網易（9999）跌1.1%，中午收市報158.4元，美團（3690）再破頂後回落，中午收市報270.2元，跌0.3%。騰訊（0700）跌2.1%，中午收市報546.5元。

滙控（0005）反彈，中午收市報33.95元，升2%。

【11:41】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3367點，升16點或0.5%，深成中午收市報13672點，升137點或1%，滬深300中午收市報4780點，升49點或1%，創業板收市報2714點，升24點或0.9%。

【11:05】小米急升11% 中金目標價升1倍

小米（1810）急升逾11%，高開23.75元，成交額大增至63億元，總市值飆至5,700億港元。

中金發研報指，小米次季業績超預期，考慮公司疫情後復甦，上調目標價100%至30港元，維持跑贏行業評級。

【10:20】鷹君派特別息 股價揚5.9%

昨日已公布中期業績的鷹君（0041），宣布派發中期息連特別息1.83元，今日股價上揚，高見19.14元，最新報19.02元，升5.9%。

【09:30】港視曾破10元

港視（1137）昨日公布業績，為轉型5年後首次錄盈利，股價曾高見10.1元，最新報9.99元，升4.5%。

【09:29】內地股市低開

內地股市低開，上證最新報3346點，跌3點或0.1%，深成低開25點或0.2%，滬深300最新報4727點，低開4點或0.1%，創業板最新報2687，低開2點，跌0.1%。

【09:20】恒指高開49點 ATM跌

恒生指數高開49點，開報25330點。國指跌3點，報10198點。ATM下跌，騰訊（0700）跌0.7%，阿里巴巴（9988）跌1.3%，美團（3690）跌0.7%。

小米（1810）績佳，入藍籌前續升0.7%，開報21.5元。中芯（0981）純利增5.6倍，升2.3%，開報26.3元。