美聯儲宣布新政策框架　批准調整通脹目標　低息年代料持續多年

美聯儲主席鮑威爾周四在Jackson Hole全球央行貨幣政策年會上發表主題演講，宣布新政策框架，重點放於未來美聯儲如何實現穩定物價，和最大限度增加就業的雙重目標。

鮑威爾表示，在決定加息之前，美聯儲將允許通脹在一段時間內超過2%的目標，以支持勞動力市場和經濟復甦。他宣布，美聯儲一致通過有關「長期目標和貨幣政策戰略聲明」的更新，將正式引入「平均通脹目標」的政策，意味美聯儲允許通脹率「適度」高於2%的目標於「一段時間」，鮑威爾形容此為美聯儲政策的「關鍵更新﹙robust updating﹚」，此前美聯儲為防通脹超預期﹙2%﹚上行，長期採取先發制人的政策取向。

加息與否視乎通脹水平

分析指，政策意義層面是，即使失業率下降，只要通脹並無拉升，美聯儲都傾向不加息。換言之，該局希望改變市場對通脹的預期，讓通脹上升，即使利率低迷。傳統上，聯儲局認為低失業為刺激通脹升至危險水平，當局須先發制人。

鮑威爾補充，長期超低通脹也會對經濟構成嚴重風險。事實上，這已成為該局的焦點，皆因超低通脹，可能引起市場預期長期通脹下降，從而拉低實際通脹水準，引發通脹和通脹預期不斷走低的惡性循環，令決策者陷入幾乎沒有減息空間的局面。

至於就業目標，美聯儲也就業市場評估標準作出「微調」，最新是評估就業最大化缺口（shortfalls），此前是就業最大化的偏離（deviation）程度。鮑威爾形容，這一變化反映了聯儲局對強勁勞動力市場的重視，特別是對許多低收入和中等收入群體而言。該局認為，維持強勁的就業市場不一定會導致不可接受的通貨膨脹水準。鮑威爾補充，美聯儲仍然相信，隨著時間的推移，2%的通脹率仍然是合適的目標。

目前聯儲局的貨幣政策框架於2012年正式採用，包括對稱的2%通脹目標，支持充分就業的承諾，以及美聯儲為實現這些目標可採取的一系列政策行動。