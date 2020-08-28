康宏環球公布業務重整計劃　推新B2B平台業務

康宏環球（1019）發表集團業務重組及營運的最新消息，提出嶄新的B2B平台業務，為香港及中國內地客戶提供全方位服務。

在給香港聯交所的上市通告中，康宏公佈了最新業務發展狀況。自2017年12月的連串風波之後，集團的財政穩健，經歷2年的企業重組與建設，現已成功轉型為多元化的金融控股公司 。核心業務發展包括五大範疇，包括（1）獨立理財顧問、（2）康宏B2B、（3）金融科技、（4）醫療保健及（5）零售。

為捉緊粵港澳大灣區的機遇及增加收益，集團一直推動公司從原有的獨立理財顧問業務轉型。集團已重組成為兩個獨立而互補的業務：（1）原有獨立理財顧問業務（即康宏理財服務）；及（2）全新的B2B平台業務（現名「康宏B2B」）。

康宏B2B於2020年第二季度成立，為銀行、其他金融機構、經紀及獨立理財顧問提供全方位服務平台，及提供各種理財產品，包括人壽保險、退休金、財險、 股票經紀服務、共同基金、貸款及房地產。此獨特平台包含（1）商品情報，（2）交易操作及（3）技術支援。憑藉領先的科技及配套，為企業客戶提供銷售支援及交易處理等服務，並覆蓋全中國，以開拓中國零售消費者購買現時無法於中國銷售的全球優質理財產品的渠道。

此配套設施既能令集團的獨立理財顧問業務好轉，也能進一步為眾多的香港及中國內地企業客戶提供服務，以帶來更多收益、現金流及利潤。康宏B2B平台除了協助培訓企業人才發展，亦計劃向集團客戶及投資者提供定期市場動態及監管最新動向，如召開客戶研討會及投資者教育會議。

除了康宏B2B外，康宏亦擁有完整及領先的金融科技資產及業務，位於英國、歐洲及香港，包括數碼銀行、智能投資顧問、支付及保險。集團的金融技術的系統涵蓋全部理財服務。