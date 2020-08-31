財經加零一．精華｜美禁香港製造標籤　梁兆基：踐踏國際貿易規則

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（31日）嘉賓是香港總商會總裁梁兆基。

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節目中提及美國要求由香港生產並出口到當地的產品，下月底開始要標示為「中國製造」，梁兆基在節目中表示，「香港製造」有多重意義，包括代表香港是一個獨立關稅區，是世界貿易組織的成員之一，根據國際貿易慣例，代表貨品的產地是由一個獨立的地方生產製造。他批評將產品的來源標籤抹殺，是踐踏國際貿易規則，無視香港作為獨立關稅區的地位。

他認為，香港是一個中西融合的城市，本地出產的產品有自己的特色。若然將標籤換成「中國製造」，變成與中國融為一體，消費者將無法分辨兩個產地所出產的商品。他指摘此舉是「無理的行動」，因目前出口到美國的商品，在海關文件中仍標示著生產地為香港，純粹是商品上的實體標籤變成「中國製造」。

梁兆基認為現正是中美博弈之時，香港被逼放在前台，有不少的制裁措施針對著香港，對香港工商界而言，是很大的困境。他又指香港本質上沒有辦法作出一些反制措施，只能發出聲音反映給國際。