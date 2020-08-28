金管局：4月21日至6月24日強方保證觸發21次　累計流入576億港元

金管局公布外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2020年7月14日會議紀錄，於今年4月17日至7月2日期間，港元兌美元貼近強方兌換保證水平，在7.7500至7.7571之間窄幅上落。在4月21日至6月24日期間，強方兌換保證合共被觸發21次，累計流入576億港元。

資金流入是受到股票相關需求所支持，包括新股集資活動、滬港通及深港通下的南向資金流入，以及股息派發。隨着總結餘在報告期末增至1,316.1億港元，港元銀行同業拆息普遍回落。整體而言，港元外匯及銀行同業市場交易繼續暢順有序。

於報告期末時貨幣基礎增至17,483.1億港元。貨幣基礎的所有變動與外匯儲備的變動完全一致，符合貨幣發行局制度的原則。

委員會注意到，在市場對重啟經濟活動轉趨樂觀，及各地推出廣泛的財政及貨幣刺激措施支持下，環球股市繼第1季錄得虧損後，於報告期內已收復大部分失地。然而，市場對以財政及貨幣政策刺激經濟的空間或仍存疑，而前所未有的刺激經濟措施對通脹、金融穩定及財政可持續性會產生多大的副作用仍有待觀察。此外，全球經濟前景亦因為新型冠狀病毒疫情再度爆發及地緣政局發展所帶來的風險而蒙上陰霾。

委員會注意到，全球主要中央銀行聯手推出的流動性及信貸寬鬆措施有助穩定全球資金市場。然而，在營業收入持續下跌的情況下，全球企業債券發行量急增，加深了對企業償債能力的憂慮。

至於香港的經濟活動在第2季仍然疲弱，失業率很可能進一步上升。金管局已採取三管齊下的方法，增強銀行業支持實體經濟的能力。與此同時，隨着新樓盤推出的數目增加及市場氣氛改善，住宅成交量於5月及6月有所上升。