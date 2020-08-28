百勝中國來港上市　最高定價每股468元　集資額高達200億

內地餐飲巨頭百勝中國（YUMC）已通過港交所上市聆訊，保薦人為高盛。同時，據美國證券交易委員會文件顯示，百勝中國將在香港IPO中發售4,190萬股普通股，其中國際發售4,020萬股，香港發售170萬股。香港IPO最高定價為每股468元。以上限計算，集資額達196億元。發行代碼為9987。

百勝中國初步招股文件則顯示，截止今年6月底六個月，收入按年下跌17.4%，至36.56億美元；當中主要業務肯德基收入錄得25.76億美元，佔整體收入70.5%。期內，餐廳數目共有9,954家，其中肯德基有6,749家，5,231間屬自營店；必勝客2,258家，當中2,150家為自營店。

截止今年6月底六個月，百勝中國收入按年下跌17.4%，至36.56億美元。

上半年整體同店銷售額按年下跌13%，其中肯德基下跌11%；必勝客跌22%。集團稱，同店銷售額減少，主要由於新冠肺炎疫情的影響所致。集團提到，1月份前三周表現強勁，但隨後疫情爆發，導致同店銷售額較2019年中國新年假期下降40至50%。截至2月中旬的疫情高峰期，集團關閉約35%的餐廳，各地的關店情況存在顯著差異。至於仍在營業的餐廳，同店銷售額因營業時間縮短及客流減少而下降，大部分餐廳門店僅提供外賣及外帶服務。

截至今年7月，百勝中國在內地超過99%以上的門店已開業，但銷售額及利潤走勢不一。四五月的銷售額錄得按月增長，六月則走弱，銷售額主要受交通及旅遊景點人流大幅減少、學校假期延遲和縮短及個別地區的疫情反復所影響。

百勝中國在內地開設6,749家肯德基。（資料圖片）

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年的系統銷售額計，百勝中國是中國最大的餐飲企業。年內收入錄得88億美元，截至今年6月底擁9,900多家餐廳，旗下的品牌包括肯德基、必勝客，另外亦有小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等新興品牌。

百勝中國首席執行官屈翠容在公開信表示，從線下廣闊的發展空間到線上及數字化發展的巨大潛力，對百勝中國在中國的長期前景感到振奮，集團將持續投入增長，建立一家更強大、敏銳、有創造力的公司。