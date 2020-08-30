內銀業績｜建行中期少賺一成　不良貸款較去年底增330億人民幣

建設銀行（0939）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬股東淨利潤為1,376.26億元（人民幣‧下同），按年少10.74%，不派中期息。

期內淨利息收入為2,664.93億元，按年多6.41%，非利息收入為934.31億元，按年少0.55%，其中手續費及佣金淨收入為800.21億元，按年增加4.34%。

該行息窄收窄，淨利差為1.99厘，按年收窄13個基點；淨利息收益率為2.14厘，收窄13個基點。

資本水平方面，截至今年6月底，核心一級資本充足率為13.15%，較去年底下跌0.73個百分點，一級資本充足率為13.88厘，跌0.8個百分點，資本充足率為16.62%，跌0.9個百分點。

至於資產質素，不良貸款額2,455.16億元，較去年底多330.43億元，不良貸款率1.49%，較去年底升0.07個百分點，關注類貸款佔比2.99%，較上年末上升 0.06 個百分點。撥備覆蓋率223.47%，減少4.22個百分點。

下半年銀行資產質量承壓 利潤增長受影響

該行展望今年下半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際疫情將處於較長的高峰平臺期，國際貨幣基金組織和世界銀行分別預測 2020 年全球經濟將萎縮 4.9%和 5.2%。隨著國內疫情防控形勢逐漸平穩，國內復工復產持續推進，中國經濟有望逐步恢復。但防範疫情輸入和世界經濟風險的壓力仍然較大，疫情對國內經濟運行的衝擊仍在。

該行續指，銀行業面臨更加複雜多變的外部環境。全球疫情持續擴散，世界經濟衰退程度加深，中國經濟下行壓力仍存，銀行資產質量承壓，收入和利潤增長受到影響；地緣政治緊張局勢抬頭、部分國家間經貿摩擦日益深化，不穩定性不確定性較大，全球化進程受阻，增大了中國經濟向高質量發展階段跨越的難度，銀行發展面臨的不確定性增大； 商業銀行在移動支付、消費金融、小額信貸等業務領域面臨的跨界競爭加劇，對銀行業務結構和收入結構將產生一定影響。