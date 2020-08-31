【溫多娜手記】王維基盤點創業史　稱「一些人一生都在説無可能」

疫情衝擊傳統企業，但也有「疫市」奇葩，例如經營HKTVmall的香港電視（1137）上半年成功扭虧為盈，賺1.09億元，是公司轉攻網店、HKTVmall正式開業五年以來，首次轉虧為盈。

公司主席、人稱「魔童」的王維基，向來「諗頭」多多，在最近的業績會上透露正研究「走出香港」，擬輸出自家物流網購系統，幫助客戶設立網上商場。不過，似乎有人對「魔童」的想法，投以懷疑的目光，搞到「魔童」於其個人facebook (fb) 「反擊」，直言「一些人一生都在説無可能」，他借機「回顧」自己的創業路，從開辦補習學校，到挑戰香港電訊IDD地位，到建立光纖網絡，再到申請電視牌觸礁，轉攻網購，可以說都是將「無可能」變成「可能」。

香港電視最新市值突破80億元，等於2間電視廣播﹙0511﹚，令溫多娜想起電訊界一句廣告口號︰「只要有夢想，凡事可成真。」

王維基facebook帖文全文：

十七歲，我説要開辦一間補習學校，他們說無可能 ...... (終於補習學校收了四百學生）

三十歲，我説要做IDD挑戰香港電訊，他們説無可能....

三十九歲，我説要在香港建一個光纖網絡，他們說無可能....

五十一歲，我說要在香港做網購，他們說無可能.....

五十八歲的今天，我説我要把由一個香港人建立的網購平台軟件系統，賣給去全世界，他們説無可能.....

一些人一生都在説「無可能 」