內銀業績｜最慘半年！　六大行少賺逾700億　減值損失共4028億

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中國銀行業可謂度過了「最慘」的半年：就連包括工商銀行﹙1398﹚、建設銀行﹙0939﹚、農業銀行﹙1288﹚、中國銀行﹙3988﹚、交通銀行﹙3328﹚、郵儲銀行﹙1658﹚等在內的六大國有大行的業績都出現了大幅下滑，且下滑的幅度約在10%左右。

2020年上半年，六家大型銀行較2019年同期少賺超700億元人民幣。不過，業內人士普遍認為，這樣的淨利潤降幅在情理之中。對於六大行而言，上半年淨利下降主要是由於讓利實體經濟和撥備計提。而未來，銀行業的資產質量依然壓力巨大。

中國國有六大行2020年上半年業績下滑明顯。（Reuters）

根據六大行2020半年報數據統計，上半年實現營收合計17,355.8億元，其中工商銀行營收最高達4,484.56億元，按年增長1.30%；最少為交通銀行，實現營收1,267.87億元，按年增長7.28%。總增幅來看，最高為建設銀行，按年增長7.65%；最低位工商銀行，按年增幅僅為1.30%。

值得注意的是各行歸母淨利潤的按年下降。6家銀行上半年合計實現歸母淨利潤5,663.3億元，較2019年的同期數據6,377.44億元相比，相當於少賺了約714億元。

大額計提減值損失和撥備覆蓋率

除了讓利實體經濟以外，銀行業的資產質量更受市場人士關注。值得注意的是，包括六大行在內，幾乎所有銀行都在2020年大額計提了減值損失和撥備覆蓋率，這是讓銀行淨利潤減少的重要原因之一。

據中國財聯社統計，六大行總共計提減值損失達4,028.8億元。其中，工商銀行減值損失最多為1,254.56億元；而中國銀行同比增幅最高，高達98.03%。

各家銀行不良率也均出現了上漲，但六大行不良率均控制在1.7%以下。其中，交通銀行不良率在劉家大行中最高為1.68%，較年初增長也最多。

不過，有不少分析人士認為，頭部銀行有望很快走出業績底部。申萬宏源證券首席銀行業分析師馬鯤鵬表示，除業績外，宏觀經濟、監管態度這兩大影響銀行估值的核心因素早已明顯改善，宏觀、監管、業績三重共振，銀行估值提升趨勢已經非常明確。銀行在大力為實體減負的同時，自身負擔也得到了有效緩解，未來潛在不良壓力也得到一次性集中釋放和大幅做實，投資者對銀行基本面趨勢應該更有信心。