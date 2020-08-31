寶馬等車企進擊歐洲電動車市場　特斯拉如何迎戰

與歐洲電動汽車需求增長的總體趨勢相反，特斯拉正在失去歐洲市場份額。不過，其在北美和中國市場則銷量較大。

《新浪財經》報道，全球領先的汽車產業資訊及諮詢服務供應商JATO的歐洲汽車市場數據顯示，特斯拉的市場份額正在迅速流失，因為消費者現在有了更多的全電動汽車車型可供選擇。

7月份歐洲機動車登記總數近128萬輛，按年下降4%；與此同時，電動汽車登記數量激增。歐洲汽車市場7月售出的汽車中有一半是混合動力汽車，需求猛增89%。插電式混合動力車銷量為5.58萬輛，按年增長365%以上，增幅主要來自奔馳A級、寶馬XC40和寶馬3系等新車型的發佈。至於純電動汽車，7月份的註冊量比2019年同期增長43%，達到53,200輛，消費者現在可以從38種不同的車型中選擇，純電動汽車似乎正在湧入市場，意在將特斯拉擠出市場。

電動汽車的品牌正在增加，特斯拉已不是最佳選擇。（路透社）

JATO的全球分析師穆尼奧斯（Munoz）表示，「電動汽車需求的上升與更廣泛的供應有很大的關係，最終包括更實惠的選擇。品牌間更激烈的競爭也壓低了價格。」

不過，據艾迪汽車網報道，在北美市場，特斯拉佔據著電動汽車市場的統治地位，而Model 3也是這半年以來銷量最好的車型。相關金融公司Buy Share的報吿則指出，北美2020年上半年售出87,398輛電動汽車，其中71,375輛是特斯拉。

在中國電動汽車市場上，特斯拉的銷量也位居高位。根據調查公司WAYS的統計，特斯拉2020年上半年在中國的銷量為5萬輛，相比2019年同期增加了兩倍，成為了中國電動汽車市場的銷量首位，而7月份更是超過賣出了11,000輛電動汽車。

根據韋德布殊證券公司的分析師Dan Ives的報吿顯示，隨著特斯拉在上海的超級工廠產能不斷提升，到2022年，中國市場有望佔到特斯拉全球銷量的40%。