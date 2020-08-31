恒大上半年少賺56%　減價賣樓致毛利率收窄9個百分點

中國恒大（3333）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利按年大跌56.15%，至65.4億元（人民幣，下同）；每股盈利0.495元，不派中期息。

期內，收入按年增長17.5%至2,666.3億元；合約銷售額為3,488.4億元，按年增長23.8%，完成全年6,500億元合約銷售目標的54%；合約銷售面積為3,863.2萬平方米，按年增長47.5%。上半年集團新開盤項目共63個，處於完全竣工及在建不同階段的在售項目累計達到1,085個。

毛利錄得666.8億元，較去年同期的772.6億元，下跌13.7%。集團透露，毛利減少主要由於受新冠病毒疫情爆發影響，集團進行全國促銷活動，實施銷售價格優惠。故此，期內收入增加，但是利潤減少，毛利率由去年同期的34%，大減9個百分點至25%。

「高增長、控規模、降負債」

集團指，上半年收入增長24%，銷售回款3,120億，按年大增67%，回款率達89.4%，各項數據均創歷史新高；控規模方面，恒大上半年嚴控買地，土地儲備下降至2.4億平方米；「降負債」方面，受惠於銷售回款與土地儲備的「壹增壹減」，與3月底啟動新戰略的時候相比，僅一個季度恒大有息負債大幅下降400億元。