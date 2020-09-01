美媒：中國刺激消費的舉措顯現成效

衡量中國非製造業活動一項指數在8月份升至兩年半來的最高水準，表明中國政府刺激國內消費的努力正在見效。

《華爾街日報》8月31日報道，中國國家統計局8月31日公佈，8月中國官方非製造業採購經理人指數從7月的54.2升至55.2，主要受服務業推動。這是該指數連續第六個月高於50這條榮枯線。

與此同時，中國8月製造業採購經理人指數從7月的51.1下滑至51.0，略低於市場預期，但也連續第六個月保持在擴張區域。

中國經濟二季度實現V型復甦，讓全球看到了希望。（Reuters）

非製造業PMI調查涵蓋了建築業和房地產業等多個行業，而衡量服務業商業活動的分項指數從7月的53.1上升至8月份的54.3；在迄今為止的廣泛經濟復甦中，服務業表現相對落後。

非製造業PMI數據是基於採購經理人在月度問卷調查中的回覆編制而成的，涉及零售、航空、軟件、房地產和建築等37個非製造業領域的4,000家公司。

經濟學家表示，服務業活動的強勁改善有助於緩解人們對中國製造業和服務業出現雙軌復甦的擔憂，一方面，隨著中國提高全球市場份額，製造業活動在外部需求帶動下以相對較快的速度恢復至疫情前的水準，但另一方面，由於對疫情蔓延的擔憂揮之不去，包括餐館和零售店在內的服務業活動繼續萎靡不振。

儘管中國沒有像其他許多國家那樣採取大規模的刺激措施，也沒有像中國在2008年全球金融危機時那樣大舉出臺刺激計劃，但中國央行小幅下調了貸款利率，向市場注入了更多流動性。與此同時，中國政府也在今年上半年轉向基礎設施項目，試圖提振經濟。

許多經濟學家懷疑中國依賴基礎設施投資經濟刺激的做法是否可以持續，但總部位於倫敦的凱投宏觀8月31日在給客戶的報吿中說，他們認為「投資引領的復甦最終將鞏固投資者情緒和家庭開支，讓整體經濟復甦保持在正軌上。」

花旗經濟學家表示，中國工業活動有進一步的上行空間，且未來幾個月中國可能出臺更多財政支持措施。