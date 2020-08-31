林毅夫：中國發展　可以促進世界繁榮穩定

北京大學新結構經濟學研究院教授、院長，北京大學南南合作與發展學院院長，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫接受採訪時表示，中國發展，可以促進世界繁榮穩定。

據微信公眾號經濟學家圈報道，當今世界正經歷著百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速變化，中國國家主席習近平在經濟社會領域專家座談會上用「逆風逆水」來形容當前中國所面臨的外部環境，並提出在「十四五」期間必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。

中國經濟成為2020年唯一正增長的國家。（Reuters）

林毅夫指出，面對日益嚴峻的外部環境，中國是否應該降低開放程度，製造自己的「壁壘」以求保全呢？林毅夫的答案是否定的。「中國絕不可以走封閉經濟的老路，而是要內外循環雙輪驅動，兩個市場優勢互補。」他認為，中國應大力提升關乎國家經濟安全和國防安全的核心技術創新能力，在關鍵領域將命運掌握在自己手裏。「但並不是說所有的高新技術都需要『自力更生』地搞，現在美國想封鎖我們，不代表對外開放就關上了大門。絕大多數高新技術不光美國獨有，我們可以從歐洲、日韓等發達國家進口，其他國家也沒有理由為了維護美國的單邊霸權而犧牲自己，不和中國進行貿易和交流。」

「中國作為全世界規模第二大、增長第一快的市場，中國的發展不僅僅會提高中國人民的收入水準，而是可以惠及貿易夥伴，為其擴大市場、創造就業，促進世界繁榮和穩定。」林毅夫在接受採訪時表示。