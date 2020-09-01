美元一度跌穿92關口　投行對走勢看法分歧

美元指數8月31日一度跌破92關口，創下27個月低點，較2020年峰值下跌逾10%。與此同時，市場充斥著看跌美元的預測。

綜合媒體9月1日報道，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.23%，在匯市尾市收於92.1605。

市場普遍預計，美元匯率將持續貶值。（ 新華社）

綜合媒體報道，道富環球高級投資顧問Aaron Hurd表示，美元已經在向熊市過渡，這種情況不會在幾周內立即發生，但在未來五年內，我們認為美元指數可能貶值15%至20%。

道明證券（TD Securities）表示，美聯儲（Fed）修改後的「通脹平均制」將使美元承受壓力，因為這表明利率將維持較低水準，美元兌其他主要貨幣被高估了約10%。

但同時也有機構認為，風險偏好的逆轉或美國經濟的好消息可能會為美元提供支撐。貝萊德（BlackRock）全球固定收益首席投資官裏克·裏德（Rick Rieder）預計，美元只會小幅下跌。世界貿易和商業中對美元的依賴可能會阻止美元暴跌。

從某種角度看，美元貶值會對市場產生一些良性影響，會增加美國出口商的利潤，並使各國更容易償還以美元計價的債務。但與此同時，美元持續下跌也會釋放出不利信號，反映出市場對美國財政和經濟增長的懷疑，也意味著美元「世界貨幣」的地位被進一步削弱。