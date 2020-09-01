港視勁升14%　股價再創新高破12元　港股牛皮全日升7點

港股昨日一度抽升逾400點，惟之後急回，倒跌245點，收報25177點。高開低走格局下，投資者關注恒指9月首個交易日，能否企穩25000點之上。

【16:15】港股微升7點

港股在9月首個交易日在25000點拉鋸，最終收市報25184點，升7點；國指收市報10013點，升21點，成交額為1,390.6億元。

港視（1137）今日再次創新高，收市報12.04元，升14.7%。

港交所（0388）再次向400元大關挑戰，收市報394.2元，升1.7%。

將於下周一成為恒指成份股新貴的小米（1810），今日再創新高，收市報25.6元，升8.9%，阿里（9988）無升跌，收市報282.8元，京東（9618）跌0.5%，收市報309.2元，網易（9999）跌1.7%，收市報153元。

車股方面，獲大行唱好的比亞迪（1211），收市報87.65元，升13.8%，吉利（0175）升4.4%，收市報17.1元，長汽（2333）升8.9%，收市報9.16元。

【15:04】內地股市反彈 上證重上3400點

內地股市高收，上證收市報3410點，升14點或0.4%，深成收市報13849點，升91點或0.7%，滬深300收市報4842點，升25點或0.5%，創業板收市報2750點，升22點或0.8%。

【15:00】傳遭股東減持 青啤曾失守66元

有傳青島啤（0168）遭到股東減持3,600萬股，配售價為68.1元，較上日收市價折讓3.5%。受到有關消息拖累，青啤股價今日曾低見65.9元，最新報67.7元，跌4.1%，成交額為30.4億元。

【14:51】比亞迪A﹑H股均抽升

比亞迪（深圳﹕002594）（1211）獲富瑞及大華唱好，比亞迪H股抽升13.3%，最新報87.25元，A股則升停板，最新報93.5元人民幣，升停板。

【14:42】亞股走勢個別

亞太區股市今日走勢個別，日股跌1點，收市報23138點，澳洲ASX 200指數收市報107點或1.8%，失守6000點，收市報5953點，南韓KOSPI指數收市報2349點，升23點或1%，台灣加權指數收市報12703點，升111點或0.9%。

【14:35】港視再創新高

港視（1137）股價今日再次破頂，曾高見11.88元，最新報11.78元，升12.2%。

【12:12】港股微跌

港股中午微跌，恒指收報25171點，升5.5點或0.02%；國指收報10031點，升40點或0.4%；科指收報7659點，升115點或1.53%。大市成交額791億元。

中國海外發展﹙0688﹚跌2.45%，成表現最差藍籌。

騰訊﹙0700﹚升2.2%，報542元：港交所﹙0388﹚升1.4%，報392.8元。

申洲﹙2313﹚升3.12%，報128.9元，成表現最佳藍籌。

小米﹙1810﹚大升6%，高見24.9元。

港視再升10.5%，高見11.6元，創上市新高。公司市值已達105.69億元。

【11:12】小米市值衝破6000億

小米﹙1810﹚升幅擴大，現升5.95%，報24.9元。公司市值達6,015億元。

恒指現升16點或0.07%，報25193點。

【09:36】友邦騰訊港交所造好

港股跌幅收窄，恒指現報25127，跌49點或0.2%；國指報10002點，升11點或0.11%；科指報7595點，升51點或0.69%。大市成交額174億元。

蒙牛﹙2319﹚跌2.62%，報37.1元，成表現最差藍籌。其他跌逾2%股份包括聯通﹙0762﹚、申洲﹙2313﹚、恒隆﹙0101﹚、中信﹙0267﹚及創科實業﹙0669﹚。

重磅股方面，友邦保險﹙1299﹚、騰訊﹙0700﹚分別升1.5%及1.32%。至於港交所﹙0388﹚則升0.75%。

昨日大漲的小米﹙1810﹚今日繼續造好，升2.76%。

【09:20】恒指開報25085點

恒指開報25085點，跌91點或0.36%；國指開報9968點，跌23點或0.23%；科指則開報7556點，升13點。大市成交額達100億元。

騰訊﹙0700﹚升1.32%，報537.5元；港交所﹙0388﹚升0.75%，報390.4元；阿里巴巴跌1.34$，報279元。