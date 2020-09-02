標普納指再創新高　調查指14%美國人已耗盡應急儲蓄

美股9月1日收高，道指漲逾200點，標普500指數與納指再創新高。新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟影響，以及美國大選是投資者關注重點。

截至9月1日收盤，道指收盤上漲215.61點，報28645.66點；納指漲164.21點，報11939.67點；標普500指數漲26.34點，報3526.65點。盤中，納指最高上漲至11945.72點，標普500指數最高上漲至3528.03點，均創盤中歷史新高。

美國供應管理協會（ISM）最新公佈的數據顯示，美國8月ISM製造業指數為56，高於7月的54.2。這是自2019年1月以來的最高水準，其標誌著連續第4個月的增長。ISM製造業指數高於50表明佔美國經濟11%的製造業處於擴張狀態。有經濟學家此前預測8月份該指數將升至54.5。

疫情和大選影響美股走勢。圖為8月31日，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）重啟因疫情而中斷數月的線下競選活動，在賓夕凡尼亞州舉辦競選集會。（AP）

此外，美國大選越來越近，民意調查似乎出現了較大的變化。摩根大通（JPMorgan Chase）發出警吿，投資者應該為特朗普（Donald Trump）贏得連任的可能性不斷上升做好準備。

值得關注還有，據美國著名的在線調查系統服務網站SurveyMonkey最新調查顯示，新冠肺炎疫情以來，14%的美國人（多達4,600萬人）表示他們已經耗盡了應急儲蓄，另有11%的人不得不借錢來支付日常開支。新冠肺炎疫情造成了前所未有的經濟和社會破壞，使數以百萬計的美國人失業，或減少了工作時間和薪酬。這項調查呼應了近期的其他調查發現——面對高失業率以及新冠肺炎疫情引發的經濟衰退，許多美國家庭正面臨財務困難。