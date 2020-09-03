8月財新中國服務業PMI降至54　後疫情時代經濟仍需政策支持

近期公佈的中國經濟數據表明，後新冠肺炎（COVID-19）疫情時代，就業的改善需要市場更長期的恢復和企業家更長期的穩定發展預期，在此過程中，政策的支持不可少。

據中國媒體財新網9月3日報道，9月3日公佈的8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54，較7月回落0.1個百分點，連續四個月處於擴張區間。

此前公佈的8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53.1，較7月提高0.3個百分點，由於製造業的增幅大於服務業PMI降幅，8月財新中國綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高，僅低於2020年6月。

這一走勢與中國國家統計局PMI一致。國家統計局公佈的8月服務業商務活動指數上升1.2個百分點至54.3，綜合PMI則上升0.4個百分點至54.5，創年內新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業從新冠肺炎疫情中迅速恢復仍是當前經濟運行的主基調。過去半年中，外需和就業總體表現低迷，8月服務業就業開始回暖，製造業就業亦接近拐點。目前海外疫情發展仍有不確定性，或對國內國際雙循環的構建仍形成制約，相關宏觀政策的支援必不可少。