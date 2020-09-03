新冠肺炎｜VISA：感應式支付佔實體交易70%　較疫前升10個百分點

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，疫情期間，香港以及亞太其他市場的數碼支付普及率領先全球，電子商貿交易額（不包括旅遊相關開支）上升10個百分點，主要由於雜貨和食品配送增加。

Visa表示，消費者出境旅遊仍受限制，只能透過跨境電子商貿方式購物，因此跨境電子商貿交易亦錄得增長。目前，感應式支付佔香港Visa實體交易70%以上，較疫情前的可比數據上升了10個百分點，遠高於亞太區的平均水平（41%）。

公司又指，在主要亞太市場推出「手機感應收款」解決方案，讓商戶可直接以支援近場通訊（NFC）功能的Android智能手機接受Visa感應式付款，無須增設收款終端機。

香港以及亞太其他市場的電子商貿交易額（不包括旅遊相關開支）上升10個百分點。（Visa提供）

根據Visa研究顯示，雖然相關方案尚未於亞太地區普及，但大多數（55%）消費者均願意直接透過商戶的智能手機進行感應式付款。消費者最樂意使用手機感應收款的市場為馬來西亞（64%），其次為香港（62%）與台灣（62%），以及印度（55%）。研究指出，隨着亞太地區市場推出相關服務，預料消費者將可快速接受這項「手機感應收款」的新方案，因這項服務與目前已在使用的感應式支付方式十分相似。

該公司亦調查了消費者願意在哪些情境下使用手機感應收款。結果顯示，59%的受訪者選擇便利店，56%受訪者表示希望在餐廳內完成桌上付款。美食廣場、小吃攤檔和小賣部則為第三熱門的選項（52%）。

史美琪指，對於便利店、食店或小店等商戶而言，服務顧客最講求速度與便利，因此手機感應收款是值得考慮的新選擇，尤其是尚未接受數碼支付的商店，Visa正積極與夥伴攜手合作，為亞太地區帶來更多手機感應收款的方案。

至於Visa與虛擬銀行ZA Bank合作，‪史美琪表示，公司‬正與其他虛擬銀行商討合作。被問到公司如何應對美國早前宣布制裁11名中港人士，她說，不適宜評論事件，但公司會繼續觀察有關情況。