中芯股東擬減持　套現最多近41億元

撰文：張偉倫
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中芯國際（0981）遭到股東減持。據銷售文件顯示，中芯於今日收市後，以每股23.62至24.6元配售1.65億股中芯舊股，套現最多5.24億美元（約40.87億元），下限價較今日收市價折讓4%，上限價則與今日收市價無折讓。
銷售文件指出，配售股份的股東為Xinxin （Hong Kong）Capital，為多間國企旗下集成電路基金持有。
受惠於內地致力推動芯片行業發展，以及回歸科創板等消息刺激，中芯曾高見44.8元，較去年底的11.94元，大幅上升275%。惟回歸科創板後，中芯股價逐步從高位回落，若以今日收市偵24.6元計算，年內累計升幅為106%。
中芯於上月初公布次季業績，按年多賺逾6倍！公司公布，截至今年6月底止季度，盈利1.38億元﹙美元‧下同﹚，創單季新高，按年升6.44倍；每股盈利0.03元。
期內，收入9.38億元，按年升18.66%；毛利率26.5%，按年飆升7.4個百分點。
中芯表示，二季度成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計三季度營收持續成長。集團展望今年第三季，預期收入按季增加1%至3%。