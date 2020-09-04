美股突然暴跌四大原因　警惕「明斯基時刻」

美股9月3日大幅下挫，科技股領跌。道指一度下跌1000點，收跌807點或2.78%，納指下跌近5%，標普500指數跌3%。分析歸因於四大因素，有市場策略師呼籲要警惕「明斯基時刻」。

截至9月3日美股收盤，道指跌807.77點，報28292.73點；納指跌598.34點，報11458.10點；標普500指數跌125.78點，報3455.06點。

近來領漲大盤的科技股遭遇滑鐵盧，特斯拉跌9%，蘋果跌8%、賽富時、微軟、思科、亞馬遜等近期熱門科技股普遍下挫。與此同時，恐慌指數 VIX 飆漲逾26%。

美股突然暴跌，分析師對此有諸多不同解讀，綜合主要有四大原因。

有分析認為，在經濟增速不佳的情況下，美股下跌行情將持續一段時間。（AP）

一、美股不會崩盤僅是回調。知名投行Instinet執行董事Frank Cappelleri表示：「雖然我們預計現在美股不會再次崩盤，但我們也不需要它每天都用創新高的行情來保持上升趨勢。隨著標普500指數已經連續上漲了10來天，並且剛剛收穫了兩個月來的最大漲幅，因此它必須有一段回調消化的時間。」

二、有人賣科技股改買前期落後者。市場研究機構Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli說：「有些人進行了『拋售科技股轉入落後者』的大規模操作，這使前期落後的股票受益，而科技股遭到暴擊。特別對於科技股而言，這些股票大幅下挫，但這也是在近期大漲之後的事。一段時間以來，科技股表現與基本面之間脫節，動能使他們漲跌皆有可能。」

提防「明斯基時刻」

三、國際關係惡化令大型科技企業前景堪憂。高級市場分析師Ed Moya認為：「9月3日美股暴跌還有技術上的原因——由於國際關係惡化，投資者將資金從科技領域轉移出去，因為科技企業可能會因潛在的進口稅上漲而遭受最沉重的打擊。」

四、財政刺激措施杳無蹤影，令投資者灰心。財經網站分析師Mark DeCambre認為：「標普500指數和納指9月2日創新高後，投資者的樂觀情緒有所減弱，9月3日大型科技類股領跌。投資者一直押注共和黨和民主黨會在9月晚些時候就新冠肺炎（COVID-19）疫情紓困財政刺激計劃達成協議，為美國消費者和企業提供更多紓解壓力，但對華盛頓議員是否會出臺進一步財政刺激措施的疑慮，可能是令投資者灰心的一個因素。」

需要警惕的是，一家諮詢公司市場策略師Ron William表示，資產價格可能正處於急劇崩潰的邊緣，即所謂的「明斯基時刻」，美股可能重新測試3月份的低點。以經濟學家海曼·明斯基（Hyman Minsky）的名字命名的「明斯基時刻」，指的是在不可持續的牛市之後市場突然崩潰，它可能是由於前所未有的財政和貨幣刺激措施所創造的「寬鬆信貸」環境所推動的。