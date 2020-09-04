美股冧市｜大摩首席美股策略師8月初作「神預測」　料將挫10%

美股本周四爆發「科技股災」，納斯達克指數暴瀉4.96%；道指亦急插800點；Tesla收市插9%，盤後再跌6.5%；Apple收盤亦跌8%，盤後再挫3%。

而有恐慌指數之稱的VIX指數，早已預警美股出現回調，10月期貨由8月中的28.65，累升逾3成至日前的39，反映市場恐慌情緒隨著美股破頂而增加。

或許市場忽略了VIX的變化，不過若投資者有記憶，便有可能記得大摩上月已發出預警。摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國股票策略師Mike Wilson在8月初時表示，預計接下來的幾周或幾個月內，市場將出現利率恐慌，最終或導致美國股市出現10%的調整。

Tesla拆細後再獲癲炒，惟日前股價大幅回落，盤後失守400美元大關。（Getty Images）

事實上，美股經歷幾乎是史上最強的8月，Mike Wilson本周二在《CNBC》的節目上表示，他仍然對市場長期持樂觀態度，不過當股市出現10%的回調，亦不會覺得驚訝。他維持對未來12個月看好的睇法，同時他堅持目前股市有點兒炒得過熱，但難言無法預計何時會出現調整。

Mike Wilson的團隊過去均作出準確的預測，包括在3月大跌後，他們將標普500指數未來12個月的目標價調提升3,350點，而8月初已經達標。

納斯達克指數收報11,458點，較日前的歷史高位12,074點，已回調5.1%，距離Mike Wilson所指的10%仍有一定空間。