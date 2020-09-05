華為任正非：向美國學習的精神　不會因受對方打擊而改變

9月3日，華為內部網站心聲社區刊出了華為創始人任正非與戰略預備隊學員和新員工座談會上的講話，任正非稱向美國學習的精神並沒有因為美國打擊華為而改變。

講話開始，任正非指華為當前處在一個比較困難的歷史時期。

隨後的講話中，任正非提到華為處在新時期，又處在一個特別困難的時期，特別優秀的人才正在成長。「我們的研發系統有九萬多人，如果能像西方公司一樣得到優質資源，就不需要這麼多人，或者做出更優秀的成績來，還能創造出更高價值，但是這個磨難會讓更多的英雄產生。你想想，美國一個文件下來，我們幾千個電路板要改板，更換零部件，演算法也不一樣；剛改完，又要改到另外幾千塊板去；然後打擊變換了，又要改到另一種形式，幾千塊板的反覆反覆運算，有多少英雄豪傑啊！研發之所以沒有進行結構性改革，就是給他們一些寬鬆的環境，讓他們適應。我們看到這支隊伍在困難中變得更加有水準、更加堅強了，所以才有信心跟你們聊天。」

任正非還表達了不忌恨美國的態度，他表示，向美國學習的精神並沒有因為美國打擊華為而改變。並引用美軍馬丁·鄧蒲賽（Martin Edward Dempsey）的一句話，「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路。」