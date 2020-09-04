滬深港股通股份換馬　下周一起生效 　呢幾隻股大熱入選｜附名單

北水一向鍾愛追逐港股通名單上股份。滬深港股通今日宣布換馬，其中滬港股通將10隻股票納入，同時將11隻股份剔出；深港股通則剔出15隻股份，獲納入名單內股份則有24隻。有關變動將於下周一（7日）生效。

獲納內滬港股通名單股份如下﹕信達生物（1801）﹑百濟神州（6160）﹑微創醫療（0853）﹑康基醫療（9997）﹑鷹君（0041）﹑金地商置（0535）﹑香港寬頻（1310）﹑新東方在線（1797）﹑中海物業（2669）及宇華教育（6169）。

被剔出滬港股通股份﹕恒騰網絡（0136）﹑和記電訊香港（0215）﹑華寶國際（0336）﹑大新金融（0440）﹑浙江滬杭甬（0576）﹑豐盛控股（0607）﹑中國首控（1269）﹑美圖（1357）﹑中國再保（1508）﹑中集安瑞科（3899）﹑中國通號（3969）。

至於獲納入深港股通股份，包括信達生物﹑百濟神州﹑康基醫療﹑海吉亞（6078）﹑永升服務（1995）﹑時代鄰里（9928）﹑建業新生活（9983）﹑寶龍商業（9909）﹑鷹君﹑九毛九（9922）﹑京信通信（2342）﹑移卡（9923）﹑遠東發展（0035）﹑匯景科技（9968）﹑神州租車（0699）﹑民銀資本（1141）﹑日清食品（1475）﹑亞信科技（1675）﹑天立教育（1773）﹑中廣核新能源（1811）﹑慕尚集團（1817）﹑大新銀行（2356）﹑寶勝（3813）及和諧汽車（3836）。

被剔出深港股通名單股份包括﹕莎莎（0178）﹑協鑫新能源（0451）﹑紛美包裝（0468）﹑上實城市發展（0563）﹑豐盛控股﹑泰昇集團（0687）﹑鴻寶資源（1131）﹑鷹普精密（1286）﹑廣匯寶信（1293）﹑同仁堂科技（1666）﹑正通汽車（1728）﹑海昌海洋公園（2255）﹑金川國際（2362）﹑中國動向（3818）。