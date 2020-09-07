美科技股上漲幕後有推手　軟銀豪賭掃逾310億看漲期權

近來美股科技股不斷創下新高，在市場突發劇烈調整之際，市場傳出美股科技股近幾個月連續瘋漲的背後，孫正義掌舵的軟銀集團可能是幕後推手之一。

綜合外媒報道，在過去的一個月裏，日本軟銀集團（SoftBank）購入約40億美元﹙約312億港元﹚科技股看漲期權，推高了交易量，一時間引發交易狂潮。眼下，軟銀被視為導致科技股漲勢波動的幕後推手之一，甚至有媒體稱其為「納斯達克巨鯨（Nasdaq whale）」。

《華爾街日報》援引知情人士稱，軟銀花費了大約40億美元購買與其所持股票相關的看漲期權，但是也在以其他的名義購入股票。約40億美元的期權帶來了約500億美元的敞口。這使得軟銀能夠從近期的股價上漲中獲利，並隨後建倉將其頭寸出售給其他各方。

截至目前，軟銀尚未對此發表評論。

美科技股上漲幕後有推手，市傳軟銀大量購入看漲期權。﹙資料圖片﹚

值得注意的是，在2020年8月11日，軟銀集團首席執行官（CEO）孫正義在業績電話會議中宣佈，成立一家投資上市公司股票的資產管理公司，目前已購買了美國五大高科技公司即臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Netflix和穀歌（Google）的股票。孫正義表示，該部門將擁有約5.55億美元的資本且已經開始投資。孫正義當時還稱，其投資重點仍然是那些推動資訊革命的公司，這是軟銀的宗旨。但他強調，要探索各種角度和範圍。