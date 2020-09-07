恒生科技指數跌347點　中芯或遭美國列實體清單瀉23%

科技股上周經歷小型股災，上周納指重挫3.3%，道指跌1.8%，標指跌2.3%，結束5星期的連升走勢。美股周一勞動節假期休市，關注港股今明兩日走勢。此外，美國本周四將公布上周新申領失業救濟人數，周五將公布8月通脹率。

【16:18】恒指跌105點

恒指收市報24589點，跌105點；國指收市報9764點，跌119點，成交額為1,582.4億元。恒生科技指數跌347點，收市報7240點。

兩隻藍籌新貴的阿里（9988）及小米（1810）均低收，前者跌3.1%，收市報265.6元，後者跌1.4%，收市報24.15元。至於今日起獲納入國指的美團（3690）跌5.2%，收市報248.2元。

其他科技股方面，京東（9618）跌0.7%，收市報305.8元，網易（9999）跌2.1%，收市報146.2元，騰訊（0700）跌1.4%，收市報511元。

中芯（0981）被指與中國軍方有關連，今日股價大跌22.9%，收市報18.24元，華虹（1347）跌14.4%，收市報24.95元。晶片設備生產商ASM太平洋（0522）曾失守80元，收市報80.65元，跌2%。

至於上周五已公布8月營運數據的港視（1137），全日跌18.3%，收市報10.68元。

不過友邦（1299）逆市上揚，收市報82.3元，升6%。

【15:03】內地股市低收 創業板挫逾3%

內地股市低收，上證收市報3292點，跌62點或1.9%，深成收市報13284點，跌372點或2.7%，滬深300收市報4669點，跌100點或2.1%，創業板收市報2641點，跌90點或3.3%。

【14:54】港視大挫近18%

近期屢創新高的港視（1137），今日股價出現較大幅度調整，曾低見10.5元，最新報10.76元，跌17.7%。公司於上月五公布8月營運數據，訂單總商品交易額按月跌13.5%至5.36億元，日均訂單總商品交易額為1,730萬元，按月跌13.5%，日均訂單數目為3.29萬張，按月跌9.4%。

【14:36】亞太區股市走勢個別

亞太區股市走勢個別，日股跌115點或0.5%，收市報23089點，澳洲ASX 200指數收市報5944點，升19點或0.3%，台灣加權指數收市報12601點，跌36點或0.3%，南韓KOSPI指數收市報2384點，升15點或0.7%。

【14:05】多隻港股通名單新貴上揚

多隻獲納入滬深港股通名單內的股份均上揚，其中鷹君（0041）升4%，最新報20.95元，九毛九（9922）創新高，最新報17.92元，升4.2元，建業新生活（9983）升3.8%，最新報10.5元，百濟神州（6160）升5.3%，最新報149.5元，信達生物（1801）升16.1%，最新報60.15元。

至於被剔出滬港股通名單的美圖（1357），最新報1.64元，跌4.1%。

【12:08】恒指升13點

港股上午表現反覆，恒指中午收報24708點，升13點或0.05%；國指報9838點，跌45點或0.46%；科指跌253點或3.34%，報7334點。大市成交額944億元。

友邦保險﹙1299﹚升3.86%，成表現最佳藍籌股。至於滙控﹙0005﹚及騰訊﹙0700﹚分別跌0.3%及0.48%。

阿里巴巴﹙9988﹚跌1.09%，小米﹙1810﹚則升1.22%。

中芯﹙0981﹚恐被美國列貿易黑名單，半日瀉近兩成，收報18.98元，挫19.74%。

港視﹙1137﹚亦瀉8.4%。

【11:08】港股表現反覆

港股表現反覆，恒指轉跌43點，報24651點；國指跌72點，報9811點；科技挫297點或3.91%，報7290點。大市成交額810億元。

科指成份股中芯國際﹙0981﹚大瀉19%，成表現最差股份，報19.16元。

【09:50】港股由跌轉升

舊經濟股領軍，港股由跌轉升，恒指現升121點或0.49%，報24817點；國指升30點或0.31%，報9914點：科指則跌140點或1.85%，報7448點。大市成401億元。

長實﹙1113﹚、中銀香港﹙2388﹚及友邦保險﹙1299﹚皆升逾1%，為表現最佳成份股。

騰訊﹙0700﹚逆市升不足0.19%。不過，滙豐﹙0005﹚ 要跌0.15%。

中芯國際﹙0981﹚守住20元大關，現挫14%，報20.25元。

港視﹙1137﹚挫7%，報12.14元，8月訂單總額按月回落13.5%。

【09:44】信達、百濟獲納入港股通 曾升逾10%及8%

港股通名單上周五大調整，滬深交所均將兩隻成功擺脫「未盈利」標籤的生物科技股信達生物（1801）及百濟神州（6160）納入港股通，兩股今早齊裂口升逾10%及8%，高見59.1元和154元。

其他獲納入的包括九毛九（9922）升9%，高見18.84元。永升生活服務（1995）升近7%，現報17.48元。

【09:20】恒生指數低開74點

恒生指數低開74點，開報24621點。國指低開33點，開報9850點。騰訊（0700）於恒指比重調低至10%，低開0.4%，開報516元。阿里巴巴（9988）獲調入恒指，但要跟ADR跌1%，開報271.2元。

港交所（0388）低開1.5%，開報375元。友邦（1299）逆市升1.1%，開報78.5元。