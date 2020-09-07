農夫山泉今開暗盤　21.5元定價如何部署？　專家郭思治聶振邦教路

有「水中茅台」之稱的農夫山泉（9633），今日公布招股結果，公開發售部份錄得超額認購1,147.3倍，凍資額高達6,776億，成為史上新股「凍資王」。

農夫山泉一手﹙200股﹚中籤率12%，以21.55萬份申請認購一手計，僅約2.59萬份獲分貨；抽150手方穩獲一手；「頂頭槌飛」共錄得298張，分94手。專家認為，散戶分貨較多，暗盤或首日升幅有限，估計最多上升2成，建議無貨者觀望為先。

農夫山泉公開發售分配結果：

郭Sir：估值偏貴 應獲利離場

雖然認購反應熱烈，但一手中籤率仍有12%，較早前傳出的4%高，反映「一手黨」分貨比預期中容易。香港股票分析師協會副主席郭思治認為，「散戶中籤有好有唔好啦」，始終上市定價偏高，市盈率達40多倍，加上近期港股市況不佳，建議散戶有錢賺便離場；至於無貨者便可以觀望。

郭Sir坦言，雖然農夫山泉被譽為水中茅台，但水始終只是水，市面有很多同類型產品。參考其他內需股，平均市盈率只有20倍左右，假如農夫山泉市盈率達30倍都可以憧憬炒至40倍，但目前大幅炒高的機會不大。

郭思治認為，農夫山泉雖被譽為水中茅台，但「水始終只是水」，目前市盈率偏高。（資料圖片）

聶Sir：料暗盤最多升2成 孖展客或損手

華盛資本證券分析師聶振邦指，今次一手中籤率達12%，較市場預期高，反映散戶分貨較多，估計有實力的投資者不願大手持有。故此，他建議有貨的投資者，如暗盤有15%至20%升幅應止賺離場。無貨者則可觀望上市後的2至3天，進取的話，當守穩22元至23元可追入；謹慎的便考慮在20元水平吸納。

由於今次散戶分貨較多，大手認購/孖展客分貨則較少。以B組頭為例，有約1.3萬份申請，認購30萬股或1,500手，涉資651萬元，中籤率僅0.28%，穩獲800股，部分可獲1,000股。聶振邦估計，以年息3%計算及9成孖展計算，須借約585萬孖展，10日利息涉及4,800元。若中800股或4手者，暗盤升幅需要達27%才可「打和」；若中1,000股或5手者，則要升22%才可抵銷利息開支。

招股文件重點圖表︰