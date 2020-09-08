農夫山泉首掛升逾八成　鄧聲興：若股價回吐可考慮買入｜足本重溫

有「水中茅台」之稱的農夫山泉（9633），昨日公布招股結果後，多間券商暗盤升幅高達1倍以上。今日﹙8日﹚正式上市，首掛報39.8元，較招股價21.5元高出85.12%，每手200股帳面賺3,660元，令市場大跌眼鏡！

股價最新偏軟，散戶又應否入市呢？《香港01》將於上午11時，與銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興，討論農夫山泉的投資前景，以及散戶的投資策略。

鄧聲興表示，若果投資者以「孖展」等方式借貸入市的話，由於要支付利息，現水平應先行沽貨離場。不過中長線而言，他相信農夫山泉前景不錯，若果公司可利用其銷售渠道，推售其他品牌的話，盈利有增長空間，建議若果股價出現回吐，未有貨的投資者可考慮買入；至於抽新股中籤的投資者，則建議繼續持貨。

至於另一隻焦點新股百勝中國（9987），他表示看好這隻股份，但由於集團今次是在港第二次上市，預料不會如農夫山泉般抽升，只會首谹個交易日，只會溫和地上升一成左右。

鄧聲興將於直播節目中，分析農夫山泉的前景，以及散戶投資策略。（資料圖片）

農夫山泉公開發售部份錄得超額認購1,147.3倍，凍資額高達6,776億，成為史上新股「凍資王」。一手﹙200股﹚中籤率12%，以21.55萬份申請認購一手計，僅約2.59萬份獲分貨；抽150手方穩獲一手；「頂頭槌飛」共錄得298張，分94手。

招股文件重點圖表︰