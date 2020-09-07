戶戶送上半年入職申請達3.5萬份　員工人數急增逾3000人

香港4月至今的失業率一直高居6%以上，許多港人須面對新冠肺炎疫情所引發的失業問題，不少市民都急於尋找方法增加收入，如成為外賣平台的送餐專員。戶戶送今天（7日）宣布推出「戶戶送送餐專員座談會」，安排送餐專員每季與公司的香港區總經理和營運團隊會面。

與此同時，公司亦公布一些營運數字。今年上半年，戶戶送收到35,000多份希望成為送餐專員的申請，較去年上半年增逾一倍。由於疫情持續影響本港企業的業務和市民的日常生活，送餐專員的申請人數不斷上升；戶戶送招募的送餐專員人數是基於預計的需求增長，確保保障送餐專員的收入。戶戶 送自1月以來已新增超過3,000名送餐專員，總人數由 2019年12月的4,000人增至目前的7,000多人。

今年2月底加入戶戶送的單車送餐專員Jacky Yan表示，因疫情關係，他被辭退在一間英國連鎖超市的買手工作，其後成為戶戶送步兵，後來轉做單車車手，賺取收入。問及最新公布的「戶戶送送餐專員座談會」安排，Jacky則稱，雖然一個人工作有不少好處，如享有更多獨立性和靈活的時間安排，「但與管理人員交流想法亦有利於我們了解平台運作和 公司未來計劃的疑慮。我剛於上星期開始另一份全職工作，但時間允許的話，我仍會於週末或夜晚放工後擔任戶戶送的單車送餐專員。」

翻查資料，戶戶送早前曾為送餐專員提供紅十字會的急救培訓，今年稍後時間亦會有 60 多名送餐專員接受培訓。此外，戶戶送與 Shell 合作在香港所有油站（香港機場除外）為送餐專員提供約 8 折的燃油折扣，並透過虛擬保險公司Bowtie 為送餐專員及其家屬提供特別醫療福利。今年較早前，戶戶送推出了「送餐專員學院」，當中 700 多個網上學習課程有助送餐專員及其家屬提升技能。