螞蟻集團消費貸產品年利率　低於新民間借貸利率15.4%上限

螞蟻集團上市前夕，中國出台最新借貸利率監管政策，規定民間借貸利率不得超過同期貸款市場報價利率（LPR）的4倍，按目前利率計算為15.4%。外媒報道指，這可能令螞蟻集團小額貸款業務或面臨收縮風險。

《彭博》日前報道指，這項規定適用於小額貸款公司及助貸平台等機構，包括螞蟻集團，意味螞蟻集團最大的收入來源，包括借唄、花唄產品以及小微企業助貸業務等的微貸業務面臨收縮風險。

據悉，螞蟻集團旗下的花唄和借唄的消費貸產品，日利率最多為0.04%，意味年化利率最高為14.6%，低於新民間借貸利率的15.4％上限。

另外，螞蟻集團的招股書顯示，公司業務模式是不利用自身的資產負債表開展信貸業務並且不提供擔保。截至今年6月30日，平台促成的信貸餘額中，由金融機構合作夥伴進行實際放款或已實現資產證券化的比例合計約為98%。

這意味，螞蟻集團更似擔當橋樑的角色，利用平台積累的客戶數據、還款能力等，做到更強的風險管理，並與傳統銀行和金融機構合作，而促成的信貸，是由這些金融機構進行獨立的信貸決策和發放。

不過，招股書在披露政策風險時，也提到小額貸款公司要就監管要求的變化做出應對，如任何新規令利率上限要進一步降低，公司小額貸款子公司可能需要調整貸款定價或商業模式，從而對公司業務、財務狀況和前景產生不利影響。