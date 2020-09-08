瑞銀料中國下半年GDP增速5.5至6%　美大選前首階段貿協不變

瑞銀財富管理發表中國經濟報告，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預期下半年中國經濟按年增速將達到5.5%至6%，主要驅動因素包括消費和服務業逐步復甦、基礎設施投資力度加大以及強韌的出口。

她指，隨著疫情基本得到控制，以及疫苗最終將推出，預期消費者信心將恢復，並將在未來幾個月提振服務業/消費活動。景氣回暖的一個有力證明是，8月份非製造業採購經理指數（PMI）從7月的54.2跳升至55.2。這主要是受到服務業PMI走強拉動；8月份服務業PMI升至54.3，為2018年1月以來最高。酒店、國內旅遊以及餐飲等行業恢復正常為服務業走強做出了貢獻。

胡一帆表示，中美緊張局勢揮之不去，儘管中國仍然致力於履行協議，但隨著美國的施壓擴大至科技、金融以及地緣政治，導致中美緊張局勢升溫。對於7月份以來美國進一步升級打壓中國的言辭以及非關稅措施，中國依然表現得非常謹慎且克制，並把重點放在長期發展方面。

該行認為，在美國總統大選之前，中美第一階段貿易協議應該會保持不變。在金融與科技領域脫鉤的新聞不絕於耳的環境下，中國對於美國的施壓仍可能保持冷靜與謹慎，即便是面對特朗普政府不斷升級的挑戰。