Tesla入標普落空瀉18%　納指挫逾400點失守11000點　紐約期油跌8%

撰文：張偉倫
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【21:46】美股跌幅擴大
美股跌勢加劇，道指最新報27578點，跌555點，納指最新報10902點，跌410點，標普最新報3350點，跌76點。
Tesla跌幅擴大至18.5%，最新報341.14美元。
油價方面，紐約期油跌幅擴大至8%。
【21:32】納指挫逾400點
美國股市假期後復市，仍然未擺脫假期前弱勢，其中反映科技股走勢的納斯達克指數，跌幅明顯較大，最新報10908點，跌404點，道指最新報27793點，跌340點，標準普爾指數最新報3356點，跌70點。
不獲納入標普指數的Tesla，跌16%，最新報352.1美元，蘋果跌5.1%，最新報114.77美元，Amazon跌4%，最新報3,164.13美元，Alphabet跌2.8%，最新報1,547.35美元，Facebook跌3.3%。
投資者避險情緒升溫，VIX指數抽升15.2%，最新報35.42。美匯指數轉強，最新報93.36，升0.7%，美國10年期國債孳息率跌穿0.68厘。
投資者避險情緒升溫，VIX指數抽升15.2%，最新報35.42。美匯指數轉強，最新報93.36，升0.7%，美國10年期國債孳息率跌穿0.68厘。
商品市場方面，紐約期油最新報37.04 美元，跌6.9%，布蘭特期油最新報40.1美元，跌4.6%。金價同告下跌，紐約期金最新報1,916.9美元，跌0.9%，現貨金最新報1,911.72美元，跌1.13%。