投行野村發表報告，上調中國今、明兩年國內生產總值（GDP）按年增長預測，由原來的1.7%及8.8%上調至2.2%及9.4%。野村表示，今次相對溫和的上調預測屬技術性調整，並不表示該行對前景看法變得更加樂觀。

此外，野村又上調中國今年第三及四季增長預測。由原來的增長4.3%及4.5%上調至5.2%及5.7%。中國第二季GDP按年增速為3.2%。

報告指，中國的復蘇情況相對其他仍受新冠肺炎疫情困擾的主要經濟體出色，但市場當中仍有許多不能輕視的因素及障礙。

對中國內地而言，疫情大流行期取得短期增長與全球環境迅速惡化有關，而這最終可能會阻礙中國的長期增長潛力。野村指，對內地來說，取消上半年推出的寬鬆和刺激措施看來時間尚早，但亦不太可能在下半年推更出多新刺激措施；又預期政府仍將繼續其已安排好的預算及政府債券發行。

野村：加快貨幣及信貸增長的時期已過去

在貨幣及信貸政策方面，野村相信加快貨幣及信貸增長的時期已經過去，下半年應維持現時水平。因10年期國債息率本周已升至逾3.1%水平， 所以人民銀行或會增加流動性以遏止融資成本上升。

該行預期，當局將通過如中期借貸便利（MLF）及再貸款（re-lending）等途徑注入流動性，而非下調存款準備金率。野村亦撤去原來預期今年底降準50基點的預測，並預期今年底前一年期MLF利率（目前為2.95%）將維持不變（此前預期下調10基點）。