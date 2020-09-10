滙豐取消26項基本銀行服務收費　包括外幣現鈔存款及提款﹙附表﹚

滙豐﹙0005﹚宣布，11月1日起，取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬，以及匯款，為各階層客戶提供更廣泛的免費銀行服務，促進香港普及金融發展。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，滙豐心繫社區，致力為普羅大眾提供銀行服務，滿足客戶不斷變化的需要。她又稱，一直積極研究如何回饋社會及客戶，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

推「滙豐One」全新綜合理財戶口

滙豐取消一系列銀行服務費用，包括外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉賬服務，以及匯款等。是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務外，亦有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力。

滙豐同時宣布即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，提供更優質、簡便及創新的一站式智能銀行服務，滿足客戶多元化及與時並進的需要。「滙豐 One」不設戶口最低結餘要求，並將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗。