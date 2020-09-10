上半年亞太區金融科技投資總額達81億美元　焦點落在螞蟻集團

根據畢馬威最新公布的半年度《金融科技脈搏》報告，亞太地區今年上半年的金融科技投資總額達81億美元，其中兩宗最大的投資均來自東南亞，分別為印尼平台服務商Gojek 和其新加坡競爭對手Grab的融資活動，分別籌集了30億美元及8.86億美元。

就地區而言，區內金融科技投資分佈甚廣，印度（Navi Technologies：3.98億美元，Pine Labs：3億美元，PaySense：1.85億美元）、日本（Paidy：2.51億美元）、南韓 （KSNET：2.37億美元） 、澳洲（Airwallex：1.6億美元，Judo Bank：1.47億美元）及印尼（Moka：1.3億美元）均錄得大額金融科技交易。

畢馬威最新分析顯示，2020年上半年，東南亞的金融科技投資活動活躍，亞洲最大的金融科技企業不斷壯大，而規模較小的公司則在盈利能力和吸引新投資方面遇到挑戰。與此同時，中國科技集團預計將會加快聚焦東南亞市場。

內地金融科技已由少數企業主導

雖然中國內地的金融科技投資活動持續下滑，交易量由第一季度的37宗交易減至第二季度的28宗，交易金額也從3.23億美元減至2.85億美元，但報告指出，這在一定程度上反映出中國金融科技市場趨向成熟，即市場由少數大型企業主導。2020年上半年，中國兩大巨頭阿里巴巴及京東在香港進行二次上市，分別籌集了110億美元和39億美元。螞蟻集團亦計劃於今年10月在香港和上海兩地上市，預計將成爲今年全球最大型新股。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黄艾舟表示，中國經濟已從新冠疫情中恢復不少，但現時的形勢依然脆弱。許多金融科技企業業務受到了不利影響。企業需要額外的資金來應付所需現金流，但資金不易獲得，這對一些規模較小的金融科技公司來說是一個挑戰。

報告指出，數位貨幣在中國內地的發展速度加快。2020年5月，中國政府在深圳、蘇州、成都以及北京以南的雄安新區開始試行電子人民幣。中國政府官員還提議開發一個泛亞「穩定幣」，以改善東亞地區的跨境貿易。