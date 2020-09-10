中國民營企業500強出爐　入圍門檻突破200億元人民幣

2020中國民營企業500強峰會在中國工商聯機關舉行。峰會發布了2020中國民營企業500強榜單和2020中國民營企業500強調研分析報吿。

據《中國網》日報道，報吿中指出，2020年民營企業500強入圍門檻突破200億元（人民幣‧下同）營業收入超3,000億元的企業規模繼續增長；民營企業500強的營業收入總額30.17萬億元，增長5.85%。資產總額36.96萬億元，增長6.78%。税後淨利潤1.39萬億元，增長8.06%。

民營企業500強銷售淨利率、資產淨利率、淨資產收益率分別比2019年增加0.09、0.03、0.43個百分點，人均營業收入和人均淨利潤均較上年分別增加2.53、7.07個百分點，總資產周轉率較2019年下降1.27個百分點；民營企業500強納税總額達1.37萬億元，佔全國税收總額的8.70%。

報吿指出，第二產業入圍企業331家，其中，製造業企業288家，繼續佔據主導地位。第三產業入圍企業164家，比2019年增加7家，資產總額和營業收入總額分別佔500強的59.34%和36.34%。

出口總額減少210億美元

此外，中國民營企業500強出口總額1,212.41億美元，比2019年減少210.14億美元，降幅14.77%，佔中國出口總額的4.85%，比2019年減少0.87個百分點。民營企業500強的海外投資明顯減緩，243家企業開展海外投資，增幅0.83%；海外投資項目有1,858項；海外僱員人數達56.99萬人；實現海外收入（不含出口）6,735.98億美元。

報吿中還提到，2020年初，新冠肺炎疫情對中國經濟社會造成較大沖擊，民營企業尤其是中小微企業面臨較大困難，穩就業壓力攀升，不斷積聚的風險也在通過產業鏈傳導蔓延。調研顯示，96.00%的500強企業認為疫情對企業生產經營帶來了不同程度的影響，涉及50個行業、28個省份。認為影響主要為生產經營成本高企、有訂單但無法正常生產經營、市場訂單減少的500強企業佔比，分別為64.20%、60.80%、54.80%。企業的盈利預期、出口業務、供應鏈和資金鍊均受到不同程度影響。