惠譽最新報吿：中國經濟已完全恢復到疫前水平

國際評級機構惠譽9月7日公布最新「全球經濟展望報吿」，將全球經濟預測由6月時的收縮4.6%，向上修訂至收縮4.4%。

惠譽的報吿中指出，在經歷3月和4月的創紀錄下跌之後，經濟復甦速度比預期要快，不過在近期開始放緩。惠譽分析師們預計，到2021年，全球增長將達到5.2%，這意味着到2021年年底，新冠肺炎疫情造成的下滑將基本上被彌補。

中國二季度經濟增長高於外界預期，顯示後疫情時代中國經濟已開始恢復增長。（新華社）

報吿認為，中國經濟已經完全恢復到疫情前的水平，並修復了2020年二季度因疫情造成的損失。

惠譽最新報吿中將中國2020年國內生產總值（GDP）增長預期由1.2%上調至2.7%，同時預計2021年中國經濟將增長7.7%。

惠譽上調了對美國的經濟增長預期，並下調歐元區與英國的經濟增長預期。報吿預計，美國經濟2020年將萎縮4.6%，而6月預期值為-5.6%。惠譽將歐元區2020年GDP由-8.0%進一步下調至-9.0%，將英國2020年GDP由-9.0%下調至-11.5%。

惠譽還下調了除了中國之外的新興市場經濟增長預期，由-4.7%下調至-5.7%。這一下調主要源於惠譽大幅下調印度本財年（2020年3月至2021年3月）經濟增長預期，由-5.0%下調至-10.5%。