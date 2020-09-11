買實金注意三大要素　劉克斌教投資需知｜財經加零一．精華

近月金價持續上升，不少人都選擇賣飾金套現；同時亦有不少投資者，考慮購入金條作投資。今日《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來周生生大中華營運總經理劉克斌，這位入行接近50年的「老行尊」，教路如何購買實金最精明。

節目逢港股交易日下午5時播出。劉克斌將與主持人鄧蕙琳及許世豪，討論實金買賣之外，亦會討論業界於疫情下的最新情況，以及過去50年來，珠寶行業在香港的變遷。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

劉克斌表示，如果買實金，最重要是明碼實價，了解到當日金價後，評估價錢是否合理。劉克斌指，其實今時今日金價的透明度很高，因現時金價是24小時運作，全球銜接着金價的變動，所以一般市民只需留意着今日和昨日的價錢。

就黃金成色方面，劉克斌表示現時香港的一般零售金飾店，大部分都是賣「4條9」的千足純金，而就製造首飾而言，「4條9」千足純金的純度技術已經是去到最高境界，所以買金時留意標籤上是否寫着「4條9」金就可以了。另外，劉克斌提醒，一般消費者要留意，產品是否標明着價錢，有沒有佣金，還有要問清楚手工費的價格。

現時因「新冠肺炎」疫情影響全城經濟，各界的生意欠佳的情況下，劉克斌表示現時很多品牌正在進行手工費折扣的優惠，例如有些指定款式是免手工費，有些是半價，所以大家買金飾時，都可以多問一句，今日手工費有什麼優惠。

劉克斌：珠寶金飾業受外來因素影響很大

被問到現時珠寶業的情況是如何時，劉克斌就指其實金飾這個行業，受外來因素影響很大，過去大半年，無論由社會運動還是到疫情影響，都重創着零售業，尤其係是珠寶金飾業，例如今年的上半年，生意比去年同期平均減少70%至80%，遊客區如尖沙咀、銅鑼灣，更減少90%。

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