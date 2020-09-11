全球疫情下如何穩外貿　中國商務部列10項重點工作

中美科技戰愈演愈烈之際，中國前8個月進口半導體產品的金額和數量一直在增加，中國商務部表示，中國半導體需求量穩步上升，成為全球半導體市場增長的主要動力。中國商務部認為，在單邊主義上升，不確定因素明顯增多下，中國將做好10項重點工作，確保全年外貿促穩提質。

據中國商務部發言人高峰透露，2020年前8個月，中國外貿進出口逐步回穩向好，情況好於預期。

在當前疫情形勢下，為完成全年外貿任務，中國商務部列多項重點工作。（新華社）

當前全球疫情尚未得到全面有效控制，國際市場需求嚴重萎縮，世貿組織（WTO）發佈的最新全球貨物貿易景氣指數創歷史新低，單邊主義、保護主義上升，不確定、不穩定因素明顯增多，中國外貿發展面臨的形勢依然嚴峻複雜。

高峰指出，下一步，商務部將重點做好10項工作，完成全年外貿促穩提質的目標任務。

一是狠抓穩外貿政策落實，確保有關政策儘快惠及市場主體。二是全力支持企業抓訂單，辦好第128屆廣交會。三是加快培育外貿新業態新模式。四是積極推動擴大生活必需品等出口，繼續做好防疫物資出口工作，嚴控出口質量，規範出口秩序。五是認真落實《中共中央 國務院關於推進貿易高質量發展的指導意見》，推進貿易創新發展。六是引導加工貿易梯度轉移，穩定加工貿易發展。七是積極推進邊境貿易創新發展。八是積極擴大進口，精心辦好第三屆中國國際進口博覽會，加快進口貿易促進創新示範區建設。九是支持出口產品轉內銷。十是繼續提升貿易便利化水平。